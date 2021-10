Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Einhausen/ A67: Überholen verboten

Brummifahrer kassiert Geldstrafe und einen Punkt

Einhausen (ots)

Eine Provida-Zivilstreife mit Kameratechnik an Bord zeichnete am Montagmittag (18.10.) einen Lastwagen mit Anhänger auf, wie er auf der Bundesautobahn 67 in Richtung Mannheim in einer Überholverbotszone überholte. Der verantwortliche Brummifahrer wurde an der nächsten Stelle von den Fahndern gestoppt. Für den Verstoß kassiert der 32-jährige Fahrer aus Baden-Württemberg einen Punkt in Flensburg sowie eine Strafe in Höhe von 70 Euro.

