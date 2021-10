Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Weißer Audi (GG-CL 5362) gestohlen

Wer kann Hinweise geben?

Kelsterbach (ots)

Nachdem bislang Unbekannte einen weißen Audi entwendet haben, sucht die Polizei nach Zeugen. Das Fahrzeug wurde am vergangenen Mittwoch (13.10.) "Im Taubengrund" am Fahrbahnrand abgestellt. Nachdem der Diebstahl am späten Montagabend (18.10.) bemerkt wurde, alarmierte der Besitzer die Polizei.

Zum Zeitpunkt des Diebstahls waren an dem weißen Audi A4 die Kennzeichen "GG-CL 5362" angebracht. Wie es den Kriminellen gelang den Wagen zu entwenden, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden.

Wer in diesem Zeitraum Verdächtiges beobachtet hat oder Hinweise zum Standort des Wagens geben kann, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/696-0 zu melden.

