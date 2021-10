Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Terrassentür aufgebrochen

Viernheim (ots)

Aus einem Mehrfamilienhaus in der Konrad-Adenauer-Allee haben Einbrecher Geld und Schmuck stehlen können. Die Kriminellen sind im Laufe des Montags (18.10.), zwischen 11 Uhr und 14.30 Uhr über die Gartenseite an das Eckhaus herangetreten. Nachdem die Terrassentür aufgebrochen wurde, sind die Räume der Erdgeschosswohnung durchwühlt worden. Nach der Tat sind die Fremden durch die Haustür geflüchtet. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, melden sich bitte unter der 06252 / 706-0 bei der Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Heppenheim.

