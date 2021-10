Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt-Hahn: Werkzeuge aus Rohbau entwendet

Pfungstadt (ots)

Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, haben Diebe am vergangenen Wochenende zwischen Freitagabend (15.10.) und Samstag (16.10.) ihr Unwesen auf einem Baustellengelände und dem dazugehörigen Rohbau eines Hauses in der Schulstraße getrieben. Um auf das Gelände zu gelangen hatten die Täter den Bauzaun verschoben und dann Werkzeuge im Wert von mindestens 630 Euro aus dem Rohbau entwendet. Die Polizei in Pfungstadt (K42) hat ein Verfahren wegen des Verdachts des Diebstahls eingeleitet. Zeugen, denen zur Tatzeit verdächtige Personen auf oder rundum das Gelände aufgefallen sind, werden gebeten, sich bei den Beamten zu melden (Rufnummer 06157/9509-0).

