Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mühltal

Nieder-Ramstadt: Sachbeschädigung an Wohnungstür entpuppt sich als Einbruchsspur

Mühltal (ots)

Eine beschädigte Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus im Engelmühlenweg entpuppte sich am Sonntagabend (17.10.) als Hebelspur ungebetener Gäste. Gegen 20 Uhr waren die Beschädigungen entdeckt und im Nachgang eine Anzeige bei der Polizei erstattet worden. Wie sich im Rahmen der Ermittlungen herausstellte hatten die Kriminellen mutmaßlich über die unverschlossene Hauseingangstür das Gebäude betreten, im Anschluss die Wohnungstür aufgehebelt und in den Räumen nach Wertgegenständen gesucht. Die Täter wurden fündig und entwendeten eine dreistellige Bargeldsumme mit der sie sich auf und davon machten. Nach ersten Erkenntnissen reicht die Tatzeit bis zum Sonntag (3.10.) zurück. Das Kommissariat 21/22 von der Darmstädter Kripo hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Unter der Rufnummer 06151/969-0 nehmen die Beamten alle sachdienlichen Hinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell