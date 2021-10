Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Fußgänger stürzt vor Linienbus - Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Am Dienstag, den 12.10.2021 gegen 17:18 Uhr ereignete sich an der Bus- und Straßenbahnhaltestelle "Kasinostraße" in Darmstadt ein Verkehrsunfall, bei welchem ein 87-jähriger Darmstädter schwer verletzt wurde. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen verließ der 87-Jährige den haltenden Linienbus an der Haltestelle "Kasinostraße" und wurde hierbei durch die sich bereits automatisch schließende Tür des Linienbusses am Arm touchiert. Hierdurch verlor er das Gleichgewicht und stürzte unmittelbar vor den Linienbus.

Im Rahmen der Unfallaufnahme vor Ort gaben sich der Polizei gegenüber keine Zeugen zu erkennen. Das 1. Revier Darmstadt bittet daher nun Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, sich zu melden.

Hinweis bitte an das 1. Polizeirevier Darmstadt

