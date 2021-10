Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Küchengeräte und Musikanlage aus Veranstaltungsraum gestohlen

Fahrzeug für Abtransport der Beute genutzt?

Darmstadt (ots)

Aus einer sogenannten "Eventhalle" in der Landwehrstraße haben Kriminelle am vergangenen Wochenende Küchengeräte und eine Musikanlage im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet. Der Tatzeitraum wird zwischen Freitag (15.10.) 13 Uhr und Montag (18.10.), 13.45 Uhr eingegrenzt. Aufgrund der Größe und des Umfangs der Beute dürften die Täter ein Fahrzeug für den Abtransport genutzt haben. Möglicherweise wurden sie dabei beobachtet? Alle in diesem Zusammenhang stehenden, sachdienlichen Hinweise nimmt die Darmstädter Kriminalpolizei (K21/22) unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

