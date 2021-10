Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Auseinandersetzung im Herrngarten ruft Polizei auf den Plan

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Wegen des Verdachts des Diebstahls einer Brille und mehreren Körperverletzungsdelikten hat die Polizei in Darmstadt die Ermittlungen eingeleitet, nachdem es am späten Sonntagabend (17.10.) zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen im Herrngarten kam. Der Grund warum die noch unbekannte etwa 6 bis 7-köpfige Gruppe, bestehend aus etwa 20 Jahre alten Männern, plötzlich am Schlossgartenplatz ihr Gegenüber attackierte, ist derzeit Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Im Rahmen der Auseinandersetzung wurde unter anderem einem 30-Jährigen aus Miltenberg die Brille entwendet und seinen gleichaltrigen Begleitern aus Darmstadt ins Gesicht geschlagen. Danach flüchteten die Täter. Eine nach Alarmierung der Polizei eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.

Das Kommissariat 43 ist mit der Aufklärung der Taten und Hintergründe betraut und nimmt Hinweise von Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten oder Hinweise zu den flüchtenden Tätern geben können unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell