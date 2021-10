Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ober-Ramstadt: Motorroller entwendet

Ober-Ramstadt (ots)

Ein blau-silberner Roller vom Hersteller "San Yang" ist von Dieben in der Zeit zwischen Freitag (15.10.), 20 Uhr und Samstag (16.10.), 15 Uhr im Langbeuneweg entwendet worden. Das Fahrzeug hat einen Wert von rund 1000 Euro und parkte zum Zeitpunkt der Tat ordnungsgemäß am Fahrbahnrand. Das Kommissariat 41 von der Polizei in Ober-Ramstadt ist mit dem besonders schweren Fall des Diebstahls betraut und nimmt unter der Rufnummer 06154/6330-0 sachdienliche Hinweise entgegen.

