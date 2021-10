Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Wixhausen: Zwei Wohnungen in Mehrfamilienhaus von Einbrechern heimgesucht

Darmstadt (ots)

Am Samstag (16.10.) zwischen 14.30 Uhr und 21.15 Uhr haben Einbrecher zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses in der Messeler-Park-Straße heimgesucht. Nachdem die Haupteingangstür zum Treppenhaus den Hebelversuchen der Kriminellen standhielt, verschafften sich die Täter über eine Balkontür Zugang zu den Räumen einer Erdgeschosswohnung, die sie nach Beute durchsuchten und über die sie zudem in das Treppenhaus des Anwesens gelangten. Von dort gelangten sie zu einer weiteren Wohnung im ersten Stock, hebelten die Tür auf und setzten ihre Suche nach Wertgegenständen fort. Ob und in welchem Umfang die Unbekannten fündig wurden, ist abschließend noch nicht bekannt. An den Türen verursachten die Täter einen Schaden, der auf mindestens 3500 Euro geschätzt wird.

Die Kriminalpolizei in Darmstadt ermittelt und fragt: Wem sind zur Tatzeit und am Tatort verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Unter der Rufnummer 06151/969-0 sind die Beamten zu erreichen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell