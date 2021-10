Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Kriminelle packen Zigaretten im Wert von mindestens 350 Euro ein.

Heppenheim (ots)

Zigaretten, die in einer Auslage eines Getränkemarkts in der Tiergartenstraße aufbewahrt waren, wurden am frühen Samstagmorgen (16.10.) gestohlen. Einbrecher drückten gegen 3 Uhr die Eingangstür zu dem Markt auf und liefen hinter den Kassenbereich. Dort packten sie mindestens 42 Zigarettenschachteln im Wert von etwa 350 Euro ein. Wer im Bereich des dortigen Einkaufcenters Beobachtungen gemacht hat, wendet sich bitte an die Kriminalpolizei (K 21/ 22). Telefon: 06252 / 706-0.

