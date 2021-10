Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Grauer VW Passat gestohlen

Wer kann Hinweise zum Verbleib des Autos geben?

Pfungstadt (ots)

Ein grauer Passat mit den Kennzeichen F-H1291E geriet am Sonntag (17.10.) in der Zeit zwischen 15 Uhr und 19.45 Uhr in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich Zugang zu dem in der Robert-Bosch-Straße geparkten Auto und machten sich mit dem Fahrzeug auf und davon. Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K21/22) ist mit dem Fall betraut und nimmt Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des Autos unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

