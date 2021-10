Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Diebe nutzen unverschlossen Tür

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Eine unverschlossene Tür, die zu einer Wohnung in der Palisadenstraße führte, zwischen 0.30 Uhr und 8 Uhr genutzt um die Räume zu betreten und dort eine Geldbörse sowie Werkzeuge zu entwenden. Das Kommissariat 42 in Pfungstadt ermittelt und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen beobachtet haben. Unter der Rufnummer 06157/9509-0 sind die Beamten für sachdienliche Hinweise zu erreichen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell