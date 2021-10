Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim-Königstädten: Aus Schaustellerwagen Süßwaren entwendet

Wer kann Hinweise geben?

Rüsselsheim-Königstädten (ots)

Weil sie diverse Süßigkeiten aus einem Schaustellerwagen am Bismarckplatz entwendeten, sucht die Polizei nach Zeugen. Die Kriminellen machten sich an dem Wagen in der Nacht zum Sonntag (17.10.) zu schaffen. Mit Anwendung von Gewalt gelang es ihnen mehrere Süßigkeiten in Höhe eines niedrigen zweistelligen Betrags zu entwenden. Mit ihrer Beute suchten sie im Anschluss das Weite. Durch ihr gewaltsames Vorgehen hinterließen sie einen Schaden, der nach jetzigem Stand auf mehrere Hundert Euro geschätzt wird. Das Kriminalkommissariat 21/22 in Rüsselsheim ist mit dem Fall betraut und fragt: Wer kann Hinweise geben? Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Die Ermittlerinnen und Ermittler sind unter der Rufnummer 06142/696-0 zu erreichen.

