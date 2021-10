Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim-Königstädten: Supermarkt im Visier Krimineller

Polizei sucht Zeugen

Rüsselsheim-Königstädten (ots)

Ein Supermarkt in der Straße "Im Reis" rückte in der Nacht zum Sonntag (17.10.) in das Visier Krimineller. In diesem Zusammenhang hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung. Ersten Ermittlungen zufolge gelangen die Unbekannten unter Einwirkung von Gewalt ins Innere des Marktes. Ob sie etwas entwendeten, muss noch geprüft werden. Hinweise werden an die Rüsselsheimer Kriminalpolizei (K21/22) unter der Rufnummer 06142/696-0 erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell