Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt-Goddelau: Unbekannte erbeuten Leergut

Wer kann Hinweise geben?

Riedstadt-Goddelau (ots)

Nachdem bislang Unbekannte Leergut eines Baumarktes in der Straße "Am Dammacker" im Wert von mehreren Hundert Euro erbeutet haben, sucht die Polizei nach Zeugen. Auf die Leergut-Flaschen hatten es die Kriminellen im Tatzeitraum zwischen Freitagabend (15.10.) und Samstagmorgen (16.10.) abgesehen. Nach jetzigem Kenntnisstand gelang es den Unbekannten unter Gewalteinwirkung ihre Beute zu entwenden. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt. Das Kommissariat 42 bei der Polizei in Groß-Gerau ist mit den Ermittlungen betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06152/175-0 entgegen.

