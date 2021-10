Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Modelleisenbahn

Einbrecher erbeuten Sammlerstücke und Schmuck

Bensheim (ots)

Mehrere Hundert Euro sind acht Lokomotiven einer Modelleisenbahn wert, die Einbrecher am Sonntag (17.10.) aus einem Haus in der Fuldastraße mitgenommen haben. Zudem fehlt Schmuck in noch unbekannter Höhe.

Nach ersten Erkenntnissen nutzten die Täter zwischen 17 Uhr und 20.30 Uhr die Gartentür, um auf das Grundstück zu gelangen. Um die Terrassentür aufbrechen zu können, wurde zunächst der Rollladen gewaltsam hochgedrückt. Im Dachgeschoss schnappten sich die Kriminellen letztendlich die Sammlerstücke aus einer Glasvitrine sowie Schmuck.

Die Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Heppenheim bearbeitet den Fall weiter und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06252 / 706-0 entgegen.

