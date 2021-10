Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim-Rosengarten: Kriminelle durchsuchen Büro eines landwirtschaftlichen Betriebes

Lampertheim (ots)

Das Büro eines landwirtschaftlichen Betriebes in der Alte-Wormser-Straße wurde in der Nacht zum Samstag (15. - 16.10.) von Kriminellen heimgesucht. Die Unbekannten kletterten durch das aufgebrochene Fenster und steckten aufgefundenes Geld ein. Nach ersten Erkenntnissen gelangten sie über die Brückenstraße in den frei zugänglichen Hof des Betriebes. Wer in der Tatnacht verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte unter 06252 / 706-0 bei den Ermittlern des Kommissariats 21/ 22 in Heppenheim.

