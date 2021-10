Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Darmstadt - Verkehrsunfall mit erheblichen Sachschaden-Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Am 16.10.2021 gegen 17:50 Uhr ereignete sich im Kreuzungsbereich Martin-Luther-King-Ring/ Kranichsteiner Str. ein Verkehrsunfall mit erheblichen Sachschaden. Nach ersten Ermittlungen befuhr ein unfallbeteiligter PKW von DA-Kranichstein in Richtung Innenstadt und kollidierte im Kreuzungsbereich mit einem PKW, der zeitgleich den Kreuzungsbereich überquerte und nach rechts in Richtung DA-Kranichstein abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge im Kreuzungsbereich, da augenscheinlich einer der Fahrzeugführer die Lichtzeichenanlage missachtete.

Das 1.Polizeirevier Darmstadt bittet darum, dass sich Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden.

Berichterstatter: Straub, PK

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell