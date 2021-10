Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim - OT Bauscheim - Brand in einer Tiefgarage

Am Samstag, den 16.10.2021 um 21:35 Uhr wurde ein Brand einer Garage im Burgunderring in Bauschheim gemeldet. Der Brand ist in einer Tiefgarage zwischen zwei Wohngebäuden ausgebrochen. Für die Wohngebäude bestand keine Gefahr. Personen hielten sich nicht im Gefahrenbereich auf und wurden auch nicht verletzt. In der Tiefgarage sind zwei Pkw und ein Motorrad nahezu komplett ausgebrannt. Der Sachschaden beläuft sich auf einen hohen 5-stelligen Betrag. Zu den Einsatzkräften der Polizei war die Feuerwehr Rüsselsheim mit 7 und der Rettungsdienst mit 3 Fahrzeugen vor Ort. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit noch an.

