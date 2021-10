Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Verkehrsunfall mit Flucht in Griesheim

Griesheim (ots)

Am Freitag (15.10.) kam es zwischen 14:00 Uhr und 17:00 Uhr in der Raiffeisenstraße Höhe der Hausnummer 11 zu einer Verkehrsunfallflucht.

Der geschädigte Fahrer parkte gegen 14:00 Uhr sein Fahrzeug, einen roten Mitsubishi Colt, am rechten Fahrbahnrand in einer dafür vorgesehenen Parkmarkierung. Als er gegen 17:00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er eine Kratzspur an der linken Seite seiner Heckstoßstange fest. Der vermeintliche Unfallverursacher verließ den Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Sachdienliche Hinweise zu dem unfallverursachenden Fahrzeug, bzw. dessen Fahrer/in nimmt die Polizeistation Griesheim unter der Telefonnummer 06155-83850 entgegen.

Berichterstatter: Haaß, PK

