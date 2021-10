Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Rimbach (ots)

Am Donnerstag, dem 14.10.2021, im Zeitraum von 15:15 Uhr - 17:00 Uhr ereignete sich in der Alumnatstraße in Rimbach eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigte einen auf der Straße geparkten grauen Mercedes GLC und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Schaden lässt sich auf ca. 800,- Euro beziffern. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, melden sich bitte auf der Polizeistation in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060.

