Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erbach: Einbrecher in der Sophienstraße

Kripo sucht Zeugen

Erbach (ots)

Über ein aufgebrochenes Fenster konnten Einbrecher am Donnerstagabend (14.10.) in ein Einfamilienhaus in der Sophienstraße einbrechen. Das als Kosmetikstudio ausgebaute Untergeschoss wurde, wie auch die übrigen Räume des Hauses, systematisch nach Wertsachen abgesucht. Mit aufgefundenem Bargeld verschwanden die Täter durch die Haustür. Die Tatzeit lag zwischen 18.15 Uhr und 20.30 Uhr. Mit dem Fall beschäftigt sich aktuell die Kriminalpolizei (K 21/ 22), die auch Zeugenhinweise entgegennimmt. Telefon: 06062 / 953-0.

