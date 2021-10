Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Aggressive Bettler am Einkaufsmarkt/Polizei ermittelt wegen Nötigung

Mörfelden-Walldorf (ots)

Mehrere Kunden eines Einkaufszentrums in der Farmstraße teilten der Polizei am Donnerstagmittag (14.10.), gegen 12.00 Uhr, mit, dass an der Örtlichkeit ein Mann, eine Frau sowie ein Kind aggressiv um Geld betteln würden und hierbei Personen teils am Verlassen der Geschäfte hinderten, solange diese kein Geld gaben. Eine Geschädigte meldete sich bereits bei der Polizei.

Die Beamten nahmen anschließend eine 71 Jahre alte Frau und ihren 17-jährigen Begleiter vorläufig fest. Ein in Begleitung des Duos befindlicher 12 Jahre alter Junge trat eigenständig den Heimweg an. Zudem stellten die Ordnungshüter rund 17 Euro Münzgeld sicher. Die beiden Festgenommenen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Nötigung und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang geben können, um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 06105/4006-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell