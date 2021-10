Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Weiterstadt: Unfall mit drei Verletzten in Autobahnbaustelle

Weiterstadt (ots)

Am Donnerstag (14.10.2021) ereignete sich gegen 22 Uhr auf der A5, zwischen der Anschlussstelle Weiterstadt und der Rastanlage Gräfenhausen, ein Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden. Durch eine in dem Bereich eingerichtete Nachtbaustelle, waren die beiden rechten Fahrstreifen gesperrt und die Geschwindigkeit auf 80km/h herabgesetzt. Ein 20jähriger aus Frankfurt näherte sich der durch mehrere Sperrwände abgesicherten Baustelle und musste seinen Fahrstreifen weiter nach links wechseln. Von hinten näherte sich in diesem Moment ein 39jähriger aus Frankfurt mit höherer Geschwindigkeit auf eben diesem Fahrstreifen und fuhr auf das Fahrzeugheck auf. Durch den Aufprall verteilten sich Fahrzeugteile über die gesamte Fahrbahn, die beiden Autos kamen quer über die beiden linken Fahrstreifen verteilt zum Stehen und mussten durch die herbeigerufenen Abschleppdienste per Kran geborgen werden. Neben dem entstandenen Sachschaden, den die Polizei auf ca. 60.000 Euro schätzt, wurden drei Leichtverletzte zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die A5 blieb in Richtung Frankfurt wegen der Unfallaufnahme und Fahrzeugbergung für rund eine Stunde voll gesperrt.

