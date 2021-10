Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: parkender Pkw beschädigt

Gernsheim (ots)

Am 14.10.21 wurde in der Zeit von 16:45 bis 17:15 ein in der Einsiedler Straße Höhe Haus Nr. 35 parkender Seat Ibiza durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug am linken Außenspiegel beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei bittet Zeugen die den Vorfall beobachtet haben sich bei der Polizeistation Gernsheim zu melden.

