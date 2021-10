Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten Michelstadt, Frankfurter Straße (B45)

Stadtring) i.H. Mc Donalds

Michelstadt (ots)

Am späten Mittwochabend befuhr ein 19- jähriger Michelstädter gegen 21:30 Uhr mit seinem PKW den Stadtring in Michelstadt und wollte auf die B 45, (Frankfurter Straße) nach links einbiegen. Die dortige Ampelanlage war zur Unfallzeit nicht in Betrieb. Er übersah eine, aus seiner Sicht von links kommende, vorfahrtberechtigte 56- jährige Frau, die mit ihrem Kleinwagen in Richtung Bad König unterwegs war.

Es kam zu einer Kollision, bei der beide Verkehrsteilnehmer leicht verletzt wurden und eine Behandlung im Gesundheitszentrum des Odenwaldkreises erforderlich war.

Die B45 musste während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge kurzzeitig voll gesperrt werden.

An den beiden PKW entstand Totalschaden. Der Kleinwagen der Verkehrsteilnehmerin aus Bad König wurde durch die Wucht des Aufpralls außerdem an die dortige Leitplanke geschleudert.

Der gesamte Sachschaden wird nach ersten Ermittlungen zufolge auf ca. 25.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell