POL-DA: Mörlenbach: Tresor in Schreinerei aufgebrochen

Autobatterie aus Bürocontainer geklaut

Mörlenbach (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (13.10.) wurde eine Schreinerei in der Bonsweiherer Straße von Kriminellen heimgesucht. Die Kriminellen brachen zunächst ein Firmentor auf, um im Weiteren eine Hallentür gewaltsam öffnen zu können. Im Gebäude wurde letztendlich der Tresor aufgebrochen und die darin befindlichen Firmenunterlagen sowie Bargeld gestohlen. In derselben Nacht ist auch in einem Bürocontainer Im Trautmannsklingen eingebrochen worden. Die Kriminellen nahmen dort eine gebrauche Autobatterie mit.

In beiden Fällen haben Ermittler des Kommissariats 21/ 22 in Heppenheim die Ermittlungen übernommen. Wer in den Bereichen Verdächtiges beobachtet hat, wendet sich bitte unter der 062512 / 706-0 an die Beamten.

