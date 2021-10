Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bad König: Großflächige Farbschmierereien an Schule

Bad König (ots)

Großflächig wurden in roter und schwarzer Farbe ein Teil der Fassade einer Schule in der Mainstraße und die Seitenwand einer nahe gelegenen Garage beschmiert. Die Beseitigung des Schadens wird mindestens 1000 Euro kosten. Aufgrund der Spurenlage gehen die Ermittler davon aus, dass die Schmierereien von Kindern oder Jugendlichen angebracht wurden. Die Tatzeit liegt zwischen dem letzten Freitag (08.10) und Dienstagmorgen (12.10.). Wer Beobachtungen im Bereich der Schule gemacht hat oder Hinweise zu den Verursachern geben kann, meldet sich bitte in Erbach bei der Polizei (K 41). Telefon: 06062 / 953-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell