Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Einbruch in Restaurant/Wer hat etwas bemerkt?

Rüsselsheim (ots)

Ein Restaurant in der Kohlseestraße geriet in der Nacht zum Dienstag (12.10.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter hebelten zunächst eine Tür auf und verschafften sich so Zugang in das Lokal. Dort ließen die ungebetenen Besucher anschließend eine Kasse sowie Münzgeld mitgehen.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich beim Kommissariat 41 der Polizei in Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

