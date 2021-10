Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Navis, Airbag und andere Wertsachen aus Autos gestohlen

Darmstadt (ots)

In der Herrngartenstraße und Moltkestraße wurden in der Nacht zum Dienstag (11. - 12.10.) Autos aufgebrochen, um in erster Linie fest eingebaute Navigationsgeräte stehlen zu können. In der Herrgartenstraße stahlen die Täter zudem ein Tablet sowie einen Koffer mit Microsoft-Brillen. Bei dem betroffenen Skoda wurde, wie bei dem VW Passat in der Moltkestraße, die hintere Dreiecksscheibe eingeschlagen. Das Lenkrad mit Airbag war für die Täter in der Heinestraße interessant. Dort wurde in einen weißen Mercedes eingebrochen. Der Schaden an dem Fahrzeug beträgt allein über 2000 Euro. Die Ermittler des Kommissariats 21/ 22 sehen einen Tatzusammenhang bei den drei Fällen und suchen Zeugen. Wer im Bereich der Tatorte Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte unter der 06151 / 969-0 bei den Ermittlern.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell