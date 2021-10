Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Kriminelle erbeuten Fernseher

Nach Einbruch in Bar Zeugen gesucht

Darmstadt-Eberstadt (ots)

Nachdem sich Kriminelle am frühen Samstagmorgen (9.10.) in einer Bar in der Pfungstädter Straße zu schaffen machten und hierbei einen Fernseher erbeuteten, sucht die Polizei nach Zeugen.

Gegen 5 Uhr verschafften sich zwei bislang unbekannte Männer Zutritt zur Gaststätte. Dort hatten sie es offenbar auf einen Flachbildfernseher abgesehen, den sie im Anschluss erbeuteten. Wegen des verursachten Lärms, wachte ein Nachbar auf und sah, wie das Kriminelle Duo ihre Beute aus der Bar trug und in Richtung Heidelberger Landstraße flüchtete. Umgehend alarmierte der Nachbar die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ergebnislos. Insgesamt wird der Schaden auf über 1000 Euro geschätzt. Wie es die Unbekannten schafften in die Bar zu gelangen, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden.

Wer in diesem Zusammenhang weitere verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kommissariat 42 in Pfungstadt unter der Rufnummer 06157/9509-0 zu melden.

