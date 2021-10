Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt: Vermisster 58 -Jähriger wieder da/Einstellung der Fahndung

Riedstadt (ots)

Der seit Donnerstag (08.10) vermisste 58 Jahre alte Mann aus der VITOS-Klinik (wir haben berichtet) ist wieder da. Er suchte aus freien Stücken am frühen Dienstagmorgen (12.10.) ein Krankenhaus in Ludwigshafen auf und wurde aufgrund seines Gesundheitszustandes anschließend in eine Fachklinik eingeliefert.

Hinweise an die Medienvertreter:

Wir bitten das im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung veröffentlichte Foto des Vermissten zu löschen.

