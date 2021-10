Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bürstadt: Geparkte Autos in der Korngasse zerkratzt

Bürstadt (ots)

Mindestens drei Autos wurden am Sonntag (10.10.) zwischen 21 Uhr und 22.30 Uhr in der Korngasse auf einem Parkplatz beschädigt. Markenunabhängig zerkratzten die Täter den Lack an Türen und Kotflügel. Bislang geht die Polizei von einem Schaden von mindestens 2000 Euro aus. Wer im Tatzeitraum Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte bei der Polizei (K 42) in Lampertheim. Telefon: 06206 / 9440-0.

