Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lautertal: Einbrecher steigen in Hotel ein

Lautertal (ots)

Geld und zwei Profimesser haben Einbrecher in der Nacht zum Montag (10. - 11.10.) aus einem Hotel in der Kuralpe mitgehen lassen. Der Gesamtschaden ist etwa 3000 Euro hoch. Insgesamt wurden zwei Fenster gewaltsam geöffnet, um in das Hotelgebäude zu gelangen. Dort brachen die Täter sämtliche verschlossene Behältnisse auf, um an das Diebesgut zu gelangen. Die Kriminalpolizei (K 21/ 22) ermittelt wegen des Einbruchsdiebstahls und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06252 / 706-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell