Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Fürth-Krumbach: Warenautomat aufgebrochen

Fürth (ots)

Um an die Geldkassette eines Verkaufsautomaten zu gelangen, haben Täter beim Aufbrechen einen Schaden von rund 5000 Euro verursacht. Der Automat einer Metzgerei ist in der Erbacher Straße, parallel zur Gartenstraße, aufgestellt. Die Tat wurde zwischen Samstag (09.10.), 14 Uhr und Sonntag (10.10.), 1 Uhr begangen. Wer in dem Zeitraum Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte bei den Ermittlern (K 41) in Heppenheim. Telefon: 06252 / 706-0.

