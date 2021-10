Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Alarmanlage vertreibt Einbrecher

Rüsselsheim (ots)

Ein Firmengebäude in der Lise-Meitner-Straße geriet in der Nacht zum Sonntag (10.10.), gegen 3.40 Uhr, in das Visier von Kriminellen. Die Täter versuchten gewaltsam durch die Außenwand in das Gebäude zu gelangen und lösten hierbei die Alarmanlage aus.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand gehen die Beamten davon aus, dass die ungebetenen Besucher daraufhin sofort das Weite suchten. Sie ließen zudem Aufbruchswerkzeuge und Taschen am Tatort zurück.

Hinweise werden erbeten an das Kommissariat 41 bei der Polizei in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960.

