Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bergstraße/ Lorsch/ Bensheim: In Wohnhäuser eingestiegen

Polizei bietet Vorortberatungen an

Bergstraße (ots)

Gleich drei Mal waren Einbrecher, die möglicherweise zusammengewirkt haben, am Samstag (09.10.) in Lorsch aktiv. Während die Bewohner eines Hauses in der Tassilostraße um kurz vor 18.30 Uhr für zwei Stunden außer Haus waren, kletterten die Täter vom Gartengrundstück auf das Vordach, um ein gekipptes Fenster entriegeln zu können. Im Haus wurden sämtliche Räume durchsucht. Nach erster Durchsicht wurde aber offensichtlich nichts gestohlen. Anders sah es in der Wilhelm-Leuschner-Straße aus. Aus dem Einfamilienhaus wurde Geld und Schmuck entwendet, nachdem die Täter abermals ein Fenster aufgebrochen hatten. Die Tatzeit war zwischen 17.35 Uhr und 20.30 Uhr. Zu schleppen hatten die Täter zwischen 19.30 Uhr und 22.15 Uhr, als sie gleich einen kompletten 50 Kilogramm schweren Tresor mit Dokumenten, Schmuck und Geld aus einem Haus in der Nibelungenstraße, Bereich Schulstraße wuchteten. Zuvor beschädigten sie die Haustür und eine Balkontür, durch die sie letztendlich ins Innere des Hauses eindringen konnten.

Auch in Bensheim suchten sich die Ganoven ein Einfamilienhaus aus, um über die Terrassentür ungebeten ins Haus einzudringen. Bei der Tat im Brückweg, Nähe Lindenhof, in der Nacht zum Sonntag (09.-10.10.), rafften die Einbrecher Schmuck und Geld zusammen. Der Schaden hier liegt bei geschätzten 4000 Euro. Die Kriminalpolizei (K21/ 22) in Heppenheim ermittelt in allen Fällen und hofft, dass Zeugen Hinweise geben können. Die Ermittler können auch telefonisch unter der Rufnummer 06252 / 706-0 entgegengenommen werden.

Polizei informiert über Einbruchsschutz

Fachberater des Polizeipräsidiums Südhessen informieren gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit wieder vermehrt an Informationsständen, wie man sich wirksam gegen Einbrüche schützen kann (wir hatten berichtet) Nutzen Sie das kostenlose Angebot Ihrer Polizei auch an der Bergstraße und kommen Sie

am Freitag, den 19.11.2021 ins Rhein-Neckar-Zentrum Viernheim. Zwischen 10 Uhr und 15 Uhr stehen Ihnen die Berater am Servicepoint des Einkaufszentrums Rede und Antwort.

Ein weiterer Termin ist in Bürstadt am Freitag, den 26.11.2021 auf dem Wochenmarkt eingeplant.

Der genaue Termin wird zu einem späteren Zeitpunkt auf der Homepage der Polizei, https://k.polizei.hessen.de/1768482440, veröffentlicht.

Sie haben zu den Terminen keine Zeit oder wünschen eine persönliche Beratung bei sich zu Hause? Unter der Rufnummer 06151 / 969 - 40444 haben Sie die Möglichkeit kostenlos und unverbindlich einen Termin mit einem Fachberater auszumachen.

Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5037378

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell