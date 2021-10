Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bad König: Kripo ermittelt nach Einbruch in Steinmetzbetrieb

Bad König (ots)

Nachdem Einbrecher zwischen Donnerstagabend (07.10.), 19 Uhr und Freitagmorgen (08.10.), 6.15 Uhr in einen Steinmetzbetrieb in der Straße Außenliegend eingedrungen sind, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Wie die Ermittlungen am Wochenende ergeben haben, drangen die Täter über ein aufgebrochenes Fenster in das Wohn-/ Geschäftshaus ein. Die Kriminellen fokussierten sich dabei auf die Durchsuchung der Wohnräume und nahmen Geld und Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro mit.

Wer in der Tatnacht Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte beim Kommissariat 21/ 22 unter der Rufnummer 06062 / 953-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell