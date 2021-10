Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht

Rüsselsheim (ots)

Unfallort: 65428 Rüsselsheim, Haßlocher Straße, Höhe Haus Nr.77 Unfallzeit: Freitag, 08.10.2021, 22:10 Uhr

Ein 53-jähriger Rüsselsheimer parkte seinen grauen Pkw VW T-Roc in Rüsselsheim, Haßlocher Straße, unmittelbar vor dem Haus Nr.77. Gegen 22:10 Uhr hörte der Geschädigte einen Schlag auf der Straße, welchen er aber zunächst nicht zuordnen konnte. Erst als er am nächsten Tag um 13:30 Uhr mit seinem Pkw wegfahren wollte, stellte er die Beschädigungen an seinem Fahrzeug fest. Der VW war nicht mehr fahrbereit, der Schaden wird auf ca. 10.000,- Euro geschätzt. Hinweise auf den tatsächlichen Unfallhergang und den Unfallverursacher liegen derzeit nicht vor.

