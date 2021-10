Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Michelstadt:Von Unfallstelle geflüchtet/Zeugen gesucht

Am Sonntag dem 10.10.21 kam es im Wingertsweg in Michelstadt, gegen 03.05 h zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Erheblich beschädigt wurde ein BMW der 3er Reihe an der linken Fahrzeugfront. Durch Zeugen wurde beobachtet, daß es sich bei dem flüchtigen PKW um einen silberfarbenen Kombi gehandelt hat. Dies deckt sich mit den polizeilichen Ermittlungen vor Ort. Der flüchtige PKW fuhr in Ri. Jahnstraße weiter. Das flüchtige Fahrzeug dürfte an der linken Fahrzeugfront erheblich beschädigt sein. Es ist zu vermuten, daß der Fahrer im Bereich des Stadtringes / Jahnstraße wohnhaft ist. Wer Hinweise geben kann, möge sich bei der Polizei in Erbach unter 06062/9530 melden.

