POL-GG: Verkehrsunfallflucht, Linienbus fährt Spiegel ab

Groß-Gerau (ots)

Am Freitag (08.10.) um 17.00 Uhr, beschädigte ein Linienbus einen schwarzen BMW, der in der Darmstädter Straße 33, in Höhe des Marktplatzes, abgestellt war. Etwa 500 Euro wird den Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeuges kosten, das am linken Außenspiegel beschädigt wurde. Der Unfall wurde durch einen Zeugen gemeldet, dieser wird gebeten sich bei der Polizei in Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/175-0 zu melden.

