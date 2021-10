Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Nach Farbschmiererei auf Werbetafel Zeugen gesucht

Griesheim (ots)

Weil sich Vandalen an einer Werbetafel eines Hotels in der Straße "Am Schwimmbad" zu schaffen machten, hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung. Unter anderem hinterließen die Unbekannten im Tatzeitraum zwischen Mittwochabend (6.10.) und Donnerstagnachmittag (7.10.) ein Hakenkreuz auf der Tafel. Insgesamt wird der Schaden auf einen niedrigen dreistelligen Betrag geschätzt. In diesem Zusammenhang hofft die Polizei auf weitere Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Die Beamtinnen und Beamten des polizeilichen Staatsschutzes nehmen die sachdienlichen Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

