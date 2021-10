Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mühltal-Traisa: Containerbrand ruft Polizei auf den Plan

Wer kann Hinweise geben?

Mühltal-Traisa (ots)

Ein Müllcontainer-Brand in der Straße "Im Rosengarten" rief in der Nacht zum Freitag (8.10.) die Polizei auf den Plan.

Ein Anwohner alarmierte gegen 0.20 Uhr die Polizei und meldete einen Müllcontainer, der gebrannt hatte. Das Feuer wurde durch den Anwohner bereits im Vorfeld gelöscht. Wo das Feuer ausgebrochen war, muss noch geprüft werden. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Eine mögliche Brandstiftung kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden. Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 10 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 in Verbindung zu setzen.

