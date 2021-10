Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt- Wixhausen: Zigarettenautomaten mit Flexmaschine beschädigt

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Mit dem Ziel, einen Zigarettenautomaten zu plündern, hatte sich offenbar ein noch unbekannter Täter am frühen Freitagmorgen (8.10.) in der Messeler-Park-Straße zu schaffen gemacht. Mit einer Flexmaschine versuchte der mit einem dunklen Kapuzenpullover Bekleidete gegen 2 Uhr das Gerät zu öffnen. Als sein kriminelles Vorhaben von einer Zeugin bemerkt wurde, ließ er von seinem weiteren Vorgehen ab und flüchtete. Zurück blieb ein Schaden von mindestens 500 Euro. Das Kommissariat 42 des 3. Polizeireviers ermittelt in diesem Fall und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-41310 entgegen

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell