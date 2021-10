Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Darmstadt - Zeuge nach Unfallflucht gesucht

Darmstadt (ots)

Am Mittwoch (06.10.) im Zeitraum von 12:00 Uhr bis 20:00 Uhr, kam es in Darmstadt in der Elisabethenstraße Höhe Hausnummer 33 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem noch unbekannten Fahrzeug und einem geparkten, weißen Volkswagen UP. Hierbei touchierte das vorbeifahrende Fahrzeug den linken, vorderen Kotflügel des geparkten VW`s und hinterließ schwarze Lackanhaftungen.

Ein Passant, der mutmaßlich den Unfall beobachten konnte, habe im angrenzenden Lotto-Laden um ein Stück Papier und einen Stift gefragt, um eine Nachricht am beschädigten Fahrzeug zu hinterlassen. Die Notiz konnte von dem Geschädigten jedoch nicht am Fahrzeug festgestellt werden.

Die Polizei sucht den Unfallzeugen, oder Personen, die einen Hinweis auf das flüchtige Fahrzeug geben können. Hinweise bitte an das 1. Polizeirevier in Darmstadt, Telefon 06151/969 41110.

Berichterstatter: PK Ostendorf

