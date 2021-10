Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erbach-Bullau: "Achtung Kinder"-Männchen gestohlen/Zeugen gesucht

Erbach (ots)

Bereits in der Nacht zum 19. September entwendeten Unbekannte am Ortseingang, im Bereich "Gelbe Heide", eine Hinweistafel in Form eines orangefarbenen Kindes, welches Autofahrer auf spielende Kinder aufmerksam machen und dazu beitragen sollte, die Geschwindigkeit im Ortsbereich entsprechend zu reduzieren. Die Warntafel wurde mit Genehmigung der Stadt von einem Anwohner dort aufgestellt.

Die Täter entfernten zunächst eine Kette mittels Trennschleifer und ließen die Figur anschließend mitgehen. Der Schaden beläuft sich auf rund 200 Euro. Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an das Kommissariat 41 der Polizei in Erbach unter der Rufnummer 06062/9530.

