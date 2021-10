Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bickenbach: Auf Zigarettenautomaten abgesehen

Wer kann Hinweise geben?

Bickenbach (ots)

Nachdem mehrere Zigarettenautomaten in der Nacht zum Mittwoch (6.10.) in das Visier Krimineller rückten, sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach jetzigem Kenntnisstand machten sich die Unbekannten an Automaten in der Straße "An der Laut" und in der "Ringstraße" zu schaffen. In der Ringstraße gelang es den Kriminellen ihr Ziel unter Anwendung von Gewalt zu öffnen und mehrere Zigarettenpackungen zu entwenden. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Ob die beiden Fälle im Zusammenhang zueinanderstehen, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden.

Das Kommissariat 42 bei der Polizei in Pfungstadt ist mit beiden Fällen betraut und fragt: Wer hat in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Die Ermittlerinnen und Ermittler sind unter der Rufnummer 06157/9509-0 zu erreichen.

