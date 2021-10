Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Arheilgen: Bäckerei am Morgen von kriminellen Duo überfallen

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

Zwei bislang noch unbekannte Täter hatten es am frühen Donnerstagmorgen (7.10.) auf eine Bäckerei in der Straße "Untere Mühlstraße" abgesehen. Nach ersten Erkenntnissen überraschten die Kriminellen eine Mitarbeiterin gegen 6.45 Uhr in dem Geschäft, bedrohten sie mit einer Schere und forderten die Herausgabe von Geld. Sie erbeuteten mutmaßlich den Umsatz des Vortages sowie das aktuelle Wechselgeld aus der Kasse. Anschließend flüchtete das Duo auf zwei Fahrrädern in Richtung Messeler Straße. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit zahlreichen Streifen verlief noch ohne Erfolg.

Die Tatverdächtigen wurden als etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß beschrieben. Beide Männer hatten eine schlanke Statur und waren dunkel gekleidet. Sie führten eine weiße Tüte mit sich. Näher Details zur Personenbeschreibung oder die der Fahrräder, liegen den Beamten derzeit noch nicht vor.

Zeugen, denen die Beschriebenen vor der Tat oder auf ihrer Flucht aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 beim Kommissariat 10 von der Darmstädter Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell