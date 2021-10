Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Mörfelden-Walldorf (ots)

Am Mittwoch, dem 06.10.2021 in der Zeit zwischen 08:10 und 15:00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Tronstraße Ecke Jourdanallee in 64546 Mörfelden-Walldorf.

Hierbei wurde ein schwarzer am linker Fahrbahnrand geparkter Toyota von einem unbekannten Unfallverursacher/in beim Ein.- oder Ausparken stark an der hinteren Stoßstange beschädigt.

Der Unfallverursacher/in flüchtete danach in unbekannte Richtung und kam seiner Warte.- und Meldepflicht nicht nach.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, wenden sich bitte an die Polizei in Mörfelden-Walldorf unter der Tel.-Nr.: 06105/ 40060

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell